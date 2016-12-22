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Тельман Исмаилов назвал «глупостями» обвинения в организации убийств
Общество, 12:46
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Тельман Исмаилов назвал «глупостями» обвинения в организации убийств

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов назвал «глупостями» обвинения в организации двух убийств и незаконном обороте оружия. Об этом он рассказал РБК. После уточняющих вопросов бизнесмен попросил обратиться к своему адвокату.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в совершении преступлений и объявил в международный розыск. Об этом «Интерфаксу» сообщила его адвокат Марина Русакова.

«Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября», — заявила адвокат. По ее словам, речь идет о двойном убийстве, которое произошло в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Жертвами были владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино моторс» Юрий Брилев.

По подозрению в причастности к убийству двух человек были задержаны Рафик Исмаилов, брат Тельмана Исмаилова, а также предполагаемый соучастник Мехман Керимов. Их обвинили в совершении преступления по ч.2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух и более лиц). Керимов признал свою вину, тогда как Рафик Исмаилов отказался это сделать.

«Керимов пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова», — заявила Русакова. По ее словам, у следствия нет никаких доказательств вины Рафика Исмаилова, кроме «оговора» Керимова. Адвокат добавила, что Тельмана Исмаилова не вызывали для предъявления обвинения, также защита не получала уведомления о проведении судебного заседания.

«Исмаилов никогда не скрывался, но его никто никуда не вызывал, мы ничего не знали», — подчеркнула Русакова.

В сентябре у родственников Исмаилова прошли обыски по 14 адресам. Об этом бизнесмен рассказал РБК. У меня дети, внуки дома. Непонятно, с чем они связаны», — рассказывал Исмаилов. Он отмечал, что обыски проходили не только в его квартирах, но и «по адресу племянника и по адресу тещи племянника».

По данным источника РБК, близкого к следствию, обыски в квартирах родственников Исмаилова проходили из-за мошенничества в отношении одной из кредитных организаций. Источник РБК уточнял, что обыски проводились в восьми квартирах по четырем адресам, принадлежащих семье Исмаилова.

Подконтрольная Исмаилову группа компаний АСТ потеряла свой основной актив, Черкизовский рынок, в 2009 году. Сам бизнесмен в 2016 году был признан банкротом, в марте 2017 года стартовала продажа собственности Исмаилова.
Теги: двойное убийство , Тельман Исмаилов , "Исламское государство" , Рафик Исмаилов
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