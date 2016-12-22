Военные начали операцию по освобождению последнего оплота ИГ в Ираке

Иракские военные начали наступление на город Рава, последний оплот «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в стране. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в направлении Равы выступили два подразделения пехоты и силы народного ополчения. Этот небольшой город расположен на левом берегу реки Евфрат на западе Ирака, на границе с Сирией. ИГ захватило Раву в 2014 году.

Войска Ирака 3 ноября заняли один из последних форпостов ИГ в стране — город Эль-Каим. Тогда же иракские военные установили контроль над пограничным переходом в Сирию, который ранее контролировали террористы. Вместе с тем, в окрестностях города находились еще около 1,5 тыс. боевиков.

Министерство обороны США 4 ноября сообщило, что военнослужащие Ирака обеспечили «почти полное» освобождение страны от террористов ИГ. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 31 октября заявил, что американские военнослужащие будут вести боевые действия в Ираке до «окончательной победы» над ИГ.