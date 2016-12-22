Трамп впервые встретился с президентом Филиппин Дутерте

Президент США Дональд Трамп впервые встретился со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте на саммите АТЭС во Вьетнаме. Фотографию общающихся лидеров двух стран выложил в своем Facebook специальный помощник Дутерте Кристофер Бонг Го.

По данным Rappler, Трамп во время беседы сказал Дутерте «Увидимся завтра», имея в виду визит американского президента в Манилу 12 ноября, где он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Визит Трампа на Филиппины продлится до 14 ноября.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Филиппин Робеспьер Боливар 11 ноября заявлял, что Трамп и Дутерте в ходе первой официальной встречи в Маниле планируют обсудить «стратегические вопросы двусторонних отношений». Об этом сообщала газета Manila Bulletin.

В их число входят борьба с терроризмом, насилием, киберпреступностью, а также предоставление гуманитарной помощи и сотрудничество в борьбе с последствиями стихийных бедствий.