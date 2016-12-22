Коалиция Саудовской Аравии нанесла авиаудары по Минобороны Йемена

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по йеменскому Министерству обороны, расположенному в столице страны Сане. Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», в результате атаки могли пострадать мирные жители.

Всего, по данным издания, было нанесено два авиаудара, одна из бомб попала в жилой район. Как сообщают очевидцы, восемь человек получили ранения, а также были разрушены два дома.

«Поиск жертв под обломками все еще продолжается», — сказано в сообщении.

«Я сидел дома и услышал первый удар — он был по Министерству обороны. Все испугались. Минуту спустя еще один удар попал в дом моего соседа», — приводит слова одного из очевидцев телеканал SBS.

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств заявила о намерении закрыть воздушные пути и водные порты Йемена после пуска баллистической ракеты, сбитой у Эр-Рияда. Как отмечает Reuters, такие меры могут привести к массовому голоду и крупным проблемам здравоохранения в стране.