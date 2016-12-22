Минобрнауки опровергло принудительное выселение из общежитий из-за ЧМ-18

Министерство образования и науки опровергло информацию о том, что студенты будут выселены из общежитий во время проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.



В Минобрнауки рассказали, что летом места в общежитиях освобождаются, потому что большинство студентов уезжают на каникулы домой. В освобожденных комнатах планируется разместить сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность во время проведения ЧМ.

«Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов», — отметили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что студентов не будут принудительно выселять из-за сотрудников МВД и Росгвардии.

Кроме того, Министерство образования и науки разработало рекомендации для вузов, как комфортно организовать учебный процесс во время проведения чемпионата мира. В ведомстве отметили, что в них были учтены все требования и нормы законодательства в сфере образования, а также соблюдены права студентов.

В пятницу, 10 ноября, газета «Коммерсантъ» сообщала, что федеральные ведомства рекомендовали руководителям высших учебных заведений в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске выселить иногородних студентов из общежитий до начала чемпионата мира по футболу. Их места займут сотрудники Росгвардии и полиции. Так как ЧМ начнется в середине июня, вузам придется поменять учебные программы, а также расписание летней сессии.

По данным «Коммерсанта», сотрудников правоохранительных органов планируют разместить в том числе в общежитиях Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА), Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского (ННГУ) и Нижегородского государственного технического университета (НГТУ). В медицинской академии города рассказали, что для выполнения распоряжения учебные программы были уплотнены, введены занятия в субботу, а сессия перенесена на май.

В Минобрнауки подтвердили, что по поручению правительства направили рекомендации по корректировке учебных графиков из-за чемпионата мира. В ведомстве также рассказали, что некоторые образовательные организации заключают контракты с региональными органами МВД на размещение сотрудников. Это будет сделано за счет средств Министерства внутренних дел.