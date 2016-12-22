В Польше признали законным высылку журналиста МИА «Россия сегодня»

Воеводский административный суд в Варшаве посчитал законным лишение вида на жительство в ЕС журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Решение воеводского административного суда не окончательное и может быть оспорено в Высшем воеводском суде Польши. Материалы суда по российскому журналисту засекречены.

Во время судебного заседания адвокат Свиридова Ярослав Хелстовский попросил частично ознакомиться с материалами дела, потому что российский журналист до сих пор не знает причины лишения его аккредитации и статуса резидента Европейского союза, передает ТАСС. Активисты, которые присутствовали в зале суда, развернули таблички с надписью: «Стоп репрессиям в отношении россиян». В свою очередь, судья сказал, что национальность Свиридова «не имеет никакого значения для объективности суда».

Адвокат российского журналиста Ярослав Хелстовский заявил ТАСС, что защита потребует письменного пояснения к решению о законности лишения его подзащитного статуса резидента ЕС. Он отметил, что после предоставления этого документа в течение 30 дней будет подана апелляция на решение Воеводского административного суда.

Общепольское управление по делам иностранцев лишило российского журналиста статуса долговременного резидента ЕС в апреле 2015 года. Процедура была инициирована Агентством внутренней безопасности Польши (АВБ) в 2014 году. По данным польских СМИ, Свиридова подозревали в шпионаже. В октябре 2014 года польский МИД по просьбе АВБ лишил Свиридова аккредитации. В 2015 году Свиридов был выслан из страны. Как уточнили в Агентстве внутренней безопасности Польши, причиной его высылки стали «определенные подозрения» польских спецслужб в отношении журналиста.