РЖД продаст долю в поставщике электричества для Забайкалья и Бурятии

РЖД продаст 39,8% в энергетической компании ТГК-14, которая производит и поставляет электроэнергию на территории Забайкальского края и Бурятии. Как заявили РБК в пресс-службе РЖД, железнодорожная монополия привлекла в качестве консультанта по продаже «ВТБ Капитал». В целях организации сделки «ВТБ Капитал» проведет работы по формированию «комнаты данных» в отношении ПАО «ТГК-14», а также мероприятия по взаимодействию с потенциальными инвесторами.
РЖД, пояснили в пресс-службе компании, рассматривает ТГК-14 как непрофильный актив.
«Газпром энергохолдингу» и «Т Плюс» группы «Ренова» не интересна покупка компании, сказали РБК их представители. Представитель «Интер РАО» пока не ответил на запрос.
Кроме того, как сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники, РЖД изучают вопрос продажи 39,8% с пакетом, который принадлежит аффилированному с РЖД негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», то есть речь идет о продаже в общей сложности около 90% ТГК-14.
Котировки акций ТГК-14 на Московской бирже существенно выросли на новостях о продаже — по состоянию на 13:50 мск цена на бумаги компании выросла на 17,43% к открытию торгов.