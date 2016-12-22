Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпинем

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter рассказал о переговорах, которые он провел в Китае с лидером страны Си ​Цзиньпинем. По его словам, встреча двух лидеров получилась «чрезвычайно продуктивной».

Глава государства добавил, что «продуктивность» касалась «в равной степени вопроса торговли и Северной Кореи». «Си Цзиньпин — уважаемый и могущественный представитель своего народа. Было прекрасно встретиться с ним и его женой Пэн Лиюань», — заключил Трамп.

В ходе своего азиатского турне — крупнейшего для президента США за 25 лет — Трамп совершил визит в Пекин 8–10 ноября. На переговорах с председателем КНР обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонней торговли, а также инвестиции. В частности, Трамп в ходе встречи с Си Цзиньпинем заявил, что считает возможным решение корейской проблемы.

Вместе с американским лидером и высокопоставленными чиновниками Белого дома в Пекин отправились более 40 представителей крупнейших американских корпораций. В частности, это General Electric, Honeywell International, Westinghouse Electric, Alaska Gasline Development, Boeing и Qualcomm, уже ведущие экономическую деятельность в стране, а также десятки других крупных компаний, которые ведут переговоры о вхождении на китайский рынок. По результатам экономической части визита корпорация Boeing заключила контракт на поставку самолетов общей суммой $37 млрд. Всего авиастроитель предполагает поставить в Китай 260 узкофюзеляжных и 40 широкофюзеляжных самолетов.

В свою очередь компания General Electric подписала с китайскими авиакомпаниями контракт на поставку 80 двигателей Leap-1B для эксплуатируемых в стране Boeing 737. Общая сумма контракта составила $3,5 млрд. Кроме того, General Electric подписала рамочное соглашение с China Datang Group на сумму $1 млрд на поставку различных силовых агрегатов, в том числе, газовых турбин.

Кроме того, в рамках экономической части визита Трампа рассматривался вопрос китайских инвестиций в энергетику США. В частности, это касалось нефтепровода от месторождений южного Техаса к хранилищам на берегу Мексиканского залива и их модернизации.

Большое азиатское турне Трампа включает в себя Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам. Во вьетнамском Дананге глава государства посетит саммит АТЭС, в рамках которого американский президент встретится с президентом России Владимиром Путиным.​