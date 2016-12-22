Владимир Путин прибыл во Вьетнам на саммит АТЭС

Владимир Путин прибыл во Вьетнам на саммит лидеров государств-членов АТЭС, передает «Интерфакс». Одним из вероятных пунктов программы пребывания российского президента на саммите может стать встреча с Дональдом Трампом.

Саммит пройдет в Дананге с 10 по 11 число. Во Вьетнаме президент должен провести ряд встреч и переговоров, в том числе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпином, президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Одной из обсуждаемых тем перед началом саммита стала возможная встреча Трампа и Путина. О том, что она потенциально может пройти и обе стороны признают важность этого общения заявляли как российские, так и американские органы власти. В Кремле полагают, что встреча может пройти 10 ноября. В то же время, накануне, в Госдепе сообщили, что решение о встрече Трампа с Путиным пока официально не принято.