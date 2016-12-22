Минобрнауки предложило создать реестр недобросовестных родителей

Минобрнауки разработало проект поправок в законодательство, который подразумевает создание в России реестра недобросовестных родителей и опекунов. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предложило дополнить соответствующей нормой ‎закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». По планам Миноборнауки, банк должен быть дополнен реестром «недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей». Их недобросовестность будет определяться «на основании решений суда о лишении или ограничении в родительских правах, отмене усыновления (удочерения) по вине усыновителя либо распоряжения органа опеки и попечительства об отстранении от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей».

В пояснительной записке к документу это предложение объясняется поручением президента от 7 мая 2017 года. Несмотря на то, что по Семейному кодексу, лишенные ранее прав на воспитание ребенка не могут вновь усыновить ребенка или стать его опекунами, в России сложилась противоположная практика. В Минобрнауки пояснили, что подобное происходит из-за того, что органам, ответственным за подобные решения, зачастую не удается скоординировать обмен информацией. Для того, чтобы упростить их взаимодействие и избежать нарушения Семейного кодекса и создается единый реестр недобросовестных родителей.

Планируется, что после принятия законопроекта, суды, которые вынесли решение о лишении родительских прав или изъятии детей из-под опеки, будут направлять данные об этом в органы опеки и попечительства.

​В апреле правительство одобрило план по борьбе с распространением ВИЧ в России. В рамках этого плана, в частности предусматривалось разрешение ВИЧ-инфицированным усыновлять или брать под опеку детей