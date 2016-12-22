Госдеп назвал вероятную тему встречи Путина и Трампа

Если во Вьетнаме состоится встреча лидеров России и США, то ее вероятной темой может стать создание новых зон деэскалации в Сирии. Об этом в ходе брифинга рассказала журналистам официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Науэрт подчеркнула, что официальная встреча еще не согласована и она не может однозначно утверждать, что она состоится. В то же время, если переговоры будут проведены, будет Вашингтон заинтересован в обсуждении сирийской проблематики. «Если у них будут переговоры… вопросом, который мы хотели бы обсудить является создание новых зон прекращения огня», — рассказала представитель Госдепа.

Науэрт назвала «фантастическим успехом» действующее соглашение о зонах деэскалации, заключенное этим летом по итогам гамбургских переговоров президентов. Она подчеркнула, что если сторонам удастся согласовать появление новых зон, это будет успешным шагом в рамках Женевского процесса.

Путин и Трамп прибудут во вьетнамский город Дананг для участия в саммите лидеров стран АТЭС. Вероятность личной встречи с Путиным уже оценил Дональд Трамп, который назвал вероятную встречу очень важной. По его словам, он хотел бы обсудить с российским президентом Сирию, КНДР и Украину.

В Кремле вероятной датой встречи назвали 10 ноября.