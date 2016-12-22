На территории горнолыжного комплекса установили скульптуру Путина
Общество, 20:34
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На территории горнолыжного комплекса установили скульптуру Путина
В Челябинской области на территории горнолыжного комплекса «Аджигардак» появилась бронзовая скульптура президенту Владимиру Путину. Об этом говорится на сайте комплекса.
«В знак благодарности за вклад в популяризацию горнолыжных видов спорта и здорового образа», — сказано в сообщении. Скульптуры изобразили в полный рост президента, который держит в одной руке лыжи.
Как сообщает местный «Московский комсомолец», статую высотой в 1,8 м установили в центре горнолыжной базы. Ожидается, что сегодня Путин прибудет в Челябинск на форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.