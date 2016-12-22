Дерипаска и его семья снизили долю в En+ до 76,6% после IPO

Доля миллиардера Олега Дерипаски (23-е место в списке Forbes) в подконтрольной ему энергометаллургической группе En+ снизилась с 82,65 до 76,6% после IPO, говорится в проспекте компании.
Группа En+ на прошлой неделе в рамках первичного размещения (IPO) своих акций на Лондонской бирже продала 18,8% компании по цене $14 за GDR (депозитарная расписка на акцию). Таким образом, инвесторы оценили компанию в $7 млрд, а с учетом допэмиссии еще на $1 млрд капитализация En+ составила $8 млрд. С учетом предоставленного банкам-организаторам опциона на переподписку всего было размещено 19,6% акций En+.
Доля структур Дерипаски составила после IPO 65,2%, его семьи — 11,4%. Доля ВТБ снизилась с 4,35 до 3,8%. В проспекте En+ говорилось, что якорный инвестор в IPO, связанная с китайской CEFC компания AnAn Group, может привлечь кредит в ВТБ. Она приобрела пакет на $500 млн — 6,25% En+.
Швейцарская Glencore скоро станет еще одним акционером En+: трейдер решил обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании после завершения IPO, получив необходимые разрешения регуляторов и правительства. В результате доля En+ в UC Rusal возрастет до 56,88% (сейчас 48,13%).