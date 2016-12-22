Семи компаниям Белоруссии запретили поставлять фрукты в Россию

Россельхознадзор предложил запретить семи белорусским компаниям поставлять продукцию в Россию, сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор обратился в ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь» с предложением прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставки», — говорится в сообщении. Запретить поставки продукции в Россию предлагается до тех пор, пока на предприятиях не будет проведена проверка.

Сотрудники Россельхознадзора решили провести проверку предприятий в Белоруссии в связи с увеличением объема поставок в Россию томатов, яблок и грибов. Эксперты посетили более 30 предприятий, которые производят и реализуют указанную продукцию, однако семь компаний отказали специалистам в проверке — «АзотСервис», СПК им В.И.Кремко, «СОВ «Агро-продукт», «Гедеон», ИП Мартыненко Ю.А., «Бренд Каприз» и «Клецкий».

Ранее, 4 ноября, Россельхознадзор выявил «мошенническую схему» при ввозе в Россию молочной продукции из Белоруссии. Нарушения касались поставок в Россию белорусскими компаниями ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» «запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции» украинского происхождения, а также продуктов из «стран Евросоюза».

По данным ведомства, в Россию продукция попадала «под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения, а именно: Иран, Македония, Сан-Марино и Китай». Всю информацию о случившемся ведомство передало в российскую Генпрокуратуру, ФСБ, МВД, налоговую и таможенную службы.