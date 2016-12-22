Защита обжаловала арест имущества Серебренникова

Защита режиссера Кирилла Серебренникова обжаловала арест его имущества и денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

По словам представителя суда, апелляция поступила от адвокатов 1 ноября. Арест на имущество Серебренникова был наложен 11 октября, однако сообщили об этом в суде лишь 9 ноября.

Под арестом квартира и машина Серебренникова, а также деньги на счетах в банке (более 360 тыс. руб., более €60 тыс. и $4 тыс.).



Также стало известно об аресте имущества другого обвиняемого по тому же делу — бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина (денежные средства на сумму более $80 тыс. и €5 тыс. и золотые изделия).

Серебренников проходит по делу о хищении руководством «Седьмой студии» 68 млн руб. Режиссер создал проект «Платформа», который получил с 2011 по 2014 год на популяризацию современного искусства 214 млн руб. от Минкультуры. Чтобы реализовать проект, Серебренников создал «Седьмую студию».

Следователи считают, что студия режиссера предоставляла недостоверные данные и отчеты, а также договоры на работы, которые не были проведены. Деньги из бюджета были выведены на счета фирм-однодневок и обналичены, утверждают в СК.

По делу, помимо Серебренникова, проходят бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева.