Песков посоветовал Маре Багдасарян не писать в Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что адвокатам стритрейсерши Мары Багдасарян бесполезно жаловаться главе государства. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Ни глава государства, ни кремлевская администрация не имеют полномочий возвращать права — поэтому сюда обращаться бесполезно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента заметил, что случай «этой одиозной участницы дорожного движения» является вопросом правоохранительных органов.

7 ноября адвокат стритрейсерши Давид Кемулария заявил, что если Багдасарян не вернут права, он обратится к президенту.

5 ноября сотрудники ГИБДД задержали Багдасарян на Комсомольском проспекте и выписали ей штраф из-за отсутствия у девушки прав на управление автомобилем. «Багдасарян прошла медкомиссию, которая показала, что у нее нет противопоказаний к управлению транспортным средством. Но права ей не выдают. Врачи считают ее здоровой, а ГИБДД считает, что она не здорова», — утверждал адвокат.

Прав Багдасарян решением суда пожизненно лишили в марте 2017 года после того, как у нее обнаружили эпилепсию. Тем не менее и после этого сотрудники ГИБДД неоднократно задерживали девушку за рулем автомобиля.

Багдасарян получила известность после дела о «гонке на Gelandewagen». В мае 2016 года в Москве внедорожник, в котором Багдасарян находилась вместе с сыном вице-президента компании ЛУКОЙЛ Русланом Шамсуаровым, Абдувахобом Маджидовым и Виктором Усковым, на высокой скорости попытался скрыться от полиции. Гонка происходила в условиях оживленного движения на Третьем транспортном кольце.

