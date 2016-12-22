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В Совфеде ответили на возможное ограничение российского контента в США
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В Совфеде ответили на возможное ограничение российского контента в США
Война санкций, 13:10
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В Совфеде ответили на возможное ограничение российского контента в США

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал РБК инициативу конгресса США по ограничению распространения «российского государственного видеоконтента» в стране. По его словам, то, что говорят на телеканале CNN, «мягко говоря, нам не нравится, но это совсем другая история».

По мнению сенатора, американский телеканал не настолько популярен у россиян, чтобы прорабатывать вопрос о запрете его вещания в России. «Если к нам применяются меры, явно выходящие за пределы законодательства, а то, что происходит в отношении RT, выходит за рамки американского законодательства, в этом случае мы должны в соответствии с принципом взаимности наши меры прорабатывать адресно и адекватно», — считает Климов.

Он отметил, что более пристальное внимание стоит обратить на «Голос Америки» и «Радио Свобода», которые создают контент для России на русском языке. «Если говорить с точки зрения того, кто, на мой взгляд, наиболее вредоносен сегодня с позиции вмешательства, то это [американские] государственные органы пропаганды, которые у нас почему-то называются СМИ», — пояснил сенатор.

Ранее сообщалось, что комитеты по делам вооруженных сил обеих палат конгресса США предложили запретить вещание в стране «российского государственного видеоконтента». До этого, в сентябре, Минюст США обязал обслуживающие телеканал RT компании зарегистрироваться как «иностранных агентов». Главред RT Маргарита Симоньян пригрозила «ответными мерами». Она пожаловалась, что из американского филиала телеканала стали увольняться сотрудники.

В начале октября уже российский Минюст предупредил американские общественные СМИ о том, что они могут быть включены в список «иностранных агентов». Письма с предупреждениями получили «Голос Америки», «Радио Свобода» и связанные с ними проекты, а также некоторые другие СМИ.

Теги: США , Совет Федерации , ограничение , CNN , видеоконтент
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