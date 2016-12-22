На Москве-реке запустят 10 речных кабриолетов к ЧМ-2018

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К чемпионату мира по футболу 2018 года по Москве-реке начнут курсировать 10 речных трамвайчиков с телескопической крышей, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Каждый трамвайчик вмещает 44 пассажира. У данных судов стеклянная телескопическая крыша, которая сворачивается или раздвигается в зависимости от погоды по принципу кабриолета. Кроме того, речные кабриолеты оборудованы системой климат-контроля и аудиогидами.

Каждый трамвайчик окрашен в свой цвет радуги, а также в розовый, сиреневый и бордовый. Стоимость одной поездки, по предварительной оценке, составит около 500 руб.

Суда будут останавливаться у причалов «Киевский вокзал», «Лужники», «Воробьевы горы», «Парк Горького», «Большой каменный мост», «Зарядье» и «Новоспасский мост». Интервал движения составит полчаса. Они начнут движение с открытием летней навигации 2018 года.

В конце октября московские власти рассказали о первых маршрутах наземного транспорта, на которых будут использоваться электробусы. Они пройдут через ВДНХ, Преображенскую площадь, Воробьевы горы и Кутузовский проспект. Тендер на закупку нового вида общественного транспорта для Москвы объявят до конца ноября. Всего планируется закупить около 300 электробусов, которые к 2020 году по заявлению мэра Москвы Сергея Собянина заменят на улицах столицы троллейбусы и автобусы.