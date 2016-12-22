Мордашов выручил около $270 млн от продажи 2,1% «Северстали»

Структура Алексея Мордашова Pearlgreen Limited продала организатору размещения Goldman Sachs на бирже ​в Лондоне и Москве 2,1% акций «Северстали» с 2-3% дисконтом. Это следует из сообщения на сайте биржи.

Акции оценены для размещения в 885,35 руб за бумагу, и $14,97 за депозитарную расписку GDR. Организатор назвал цену акций для продажи инвесторам или размещения на бирже.

Таким образом, Мордашов выручит около $270 млн. По итогам продажи его доля в капитале компании сократилась до 77%, ранее миллиардеру принадлежало 79,2% «Северстали».

О том, что структура Мордашова намерена продать в Лондоне и Москве 18 млн акций «Северстали» сообщалось 8 ноября. «Сделка по продаже акций должна предоставить больше уверенности нашим наиболее требовательным инвесторам с точки зрения ликвидности акций, а также потенциально может раскрыть дополнительную ценность для всех акционеров компании», — утверждал тогда представитель «Северстали».



Капитализация компании составляет $12,8 млрд.