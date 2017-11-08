Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,69 EUR Нал. 70,58 69,76 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9229,30 -350,70 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,89 -0,92% DJIA 25182,95 -0,60% Nasdaq 7583,37 +0,30% FTSE 7214,76 -0,13%
Алексей Мордашов продаст на бирже 2% «Северстали» за $276 млн
Лента новостей
Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество
Алексей Мордашов продаст на бирже 2% «Северстали» за $276 млн
Бизнес, 08 ноя 2017, 20:59
0
Алексей Мордашов продаст на бирже 2% «Северстали» за $276 млн
Алексей Мордашов, занимающий второе место в списке богатейших россиян, продаст 2,1% акций «Северстали» на бирже и планирует привлечь около $276 млн, сообщил организатор размещения
Алексей Мордашов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Структура Мордашова Pearlgreen Limited в рамках ускоренного формирования книги заявок (Accelerated Bookbuilt Offering) продаст в Лондоне и Москве 18 млн акций «Северстали». Если исходить из цены закрытия на Лондонской бирже в среду ($15,35 за депозитарную расписку GDR), это позволит Мордашову ​привлечь около $276 млн. ​​Капитализация компании составляет $12,8 млрд, миллиардеру сейчас принадлежит 79,2% «Северстали».

«Сделка по продаже акций должна предоставить больше уверенности нашим наиболее требовательным инвесторам с точки зрения ликвидности акций, а также потенциально может раскрыть дополнительную ценность для всех акционеров компании», — сообщил представитель «Северстали».

Организатором размещения выступает Goldman Sachs. Ожидается, что оно завершится к 13 ноября. Для продавца и аффилированных с ним компаний будет действовать ограничение по продажам акций в течение 90 дней.

Для металлургических компаний такие размещения стали распространенной практикой: в декабре прошлого года структура Владимира Лисина продала 1,5% акций Новолипецкого меткомбината и привлекла $153,1 млн, а Виктор Рашников привлек около $220 млн, разместив 3% акций ММК в сентябре этого года.

Российским металлургам сейчас благоприятствует рыночная конъюнктура, особенно учитывая заявления Китая о намерении закрыть часть сталелитейных мощностей с ноября по март. Поэтому время для размещения подобрано идеально, считает генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Управляющий партнер ТКБ BNP Paribas Александр Литвин отметил, что «Северсталь» усвоила уроки своих предыдущих ошибок, перестала стремиться к мировому господству, демонстрирует сильный баланс и низкую долговую нагрузку. Кроме того, он указал на высокий уровень раскрытия информации для инвесторов.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Северсталь»
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.