Алексей Мордашов продаст на бирже 2% «Северстали» за $276 млн

Алексей Мордашов, занимающий второе место в списке богатейших россиян, продаст 2,1% акций «Северстали» на бирже и планирует привлечь около $276 млн, сообщил организатор размещения

Алексей Мордашов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Структура Мордашова Pearlgreen Limited в рамках ускоренного формирования книги заявок (Accelerated Bookbuilt Offering) продаст в Лондоне и Москве 18 млн акций «Северстали». Если исходить из цены закрытия на Лондонской бирже в среду ($15,35 за депозитарную расписку GDR), это позволит Мордашову ​привлечь около $276 млн. ​​Капитализация компании составляет $12,8 млрд, миллиардеру сейчас принадлежит 79,2% «Северстали».

«Сделка по продаже акций должна предоставить больше уверенности нашим наиболее требовательным инвесторам с точки зрения ликвидности акций, а также потенциально может раскрыть дополнительную ценность для всех акционеров компании», — сообщил представитель «Северстали».

Организатором размещения выступает Goldman Sachs. Ожидается, что оно завершится к 13 ноября. Для продавца и аффилированных с ним компаний будет действовать ограничение по продажам акций в течение 90 дней.

Для металлургических компаний такие размещения стали распространенной практикой: в декабре прошлого года структура Владимира Лисина продала 1,5% акций Новолипецкого меткомбината и привлекла $153,1 млн, а Виктор Рашников привлек около $220 млн, разместив 3% акций ММК в сентябре этого года.

Российским металлургам сейчас благоприятствует рыночная конъюнктура, особенно учитывая заявления Китая о намерении закрыть часть сталелитейных мощностей с ноября по март. Поэтому время для размещения подобрано идеально, считает генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Управляющий партнер ТКБ BNP Paribas Александр Литвин отметил, что «Северсталь» усвоила уроки своих предыдущих ошибок, перестала стремиться к мировому господству, демонстрирует сильный баланс и низкую долговую нагрузку. Кроме того, он указал на высокий уровень раскрытия информации для инвесторов.