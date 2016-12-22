В Apple предложили ФБР помочь разблокировать iPhone стрелка из Техаса

В корпорации Apple предложили Федеральном бюро расследований (ФБР) помочь разблокировать iPhone Девина Келли, расстрелявшего прихожан в техасской церкви. Об этом изданию New York Post сообщили в пресс-службе Apple.

«Мы были потрясены и опечалены трагедией в Техасе. Наши специалисты сразу же обратились в ФБР, узнав, что следователи пытались получить доступ к iPhone [стрелка]. Мы предложили свою помощь и сказали, что мы ускорим наш ответ по юридическим запросам, которые они [ФБР] нам отправят», — рассказал собеседник издания.

Стрелок открыл огонь по прихожанам в церкви города Сатерленд-Спрингс в штате Техас 5 ноября. Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 человек и ранил еще 20 человек. По данным местного шерифа, после нападения он пытался скрыться с места преступления, но не смог и покончил с собой.

Стрелок проходил службу в ВВС США с 2010 года по 2014 год. Келли отдали под трибунал в 2012 году за два случая насилия над супругой и дочерью. По словам президента США Дональда Трампа, напавший на церковь был «ненормальным человеком», в течение длительного времени страдавшим от психического заболевания.