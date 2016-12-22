Конгресс США решил выделить $58 млн на борьбу с нарушениями Россией ДРСМД

Комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США решили выделить $58 млн на борьбу с нарушениями Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в докладе на сайте сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил.

Отмечается, что положение о выделении средств уже закреплено в законопроекте о бюджете и политике Пентагона на 2018 финансовый год. Также предлагается выделить средства на разработку и программу исследований крылатых ракет средней дальности наземного базирования. На это планируют потратить еще $65 млн. В докладе подчеркивается, что разработки будут вестись без нарушения ДРСМД. Также в законопроекте предусматривается введение санкций против России за нарушения договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями.

В сентябре госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении условий ДРСМД «в последние годы». По его словам, российские власти нарушили «собственные обязательства» по соглашению, игнорировали данные гарантии безопасности, препятствовали «стараниям по укреплению прошлых международных усилий по обеспечению ядерной безопасности». Кроме того, Тиллерсон обвинил Россию в «стремлении ослабить международное независимое агентство по атомной энергии [МАГАТЭ] в расследовании секретных ядерных программ».

О взаимных претензиях России и США по ДРСМД также заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в Москве подозревают небезукоризненное исполнение Вашингтоном обязательств по договору. «Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести», — подчеркивал министр.