СМИ узнали о просьбе Минюста США к Time Warner о продаже CNN

Министерство юстиции США попросило корпорацию Time Warner продать принадлежащую ей медиагруппу Turner Broadcasting, в которую входит телеканал CNN, в качестве потенциального требования для одобрения сделки о слиянии с телекоммуникационной компанией AT&T. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Другим возможным условием для одобрения сделки станет продажа AT&T принадлежащего ей оператора спутникового телевидения DirecTV. Сумма сделки по слиянию Time Warner и AT&T составляет $85,4 млрд. Как пишет газета, в случае если Минюст США официально потребует продажи одной из указанных компаний. AT&T и Time Warner «почти наверняка» обратятся в суд.

По словам финансового директора AT&T Джона Стивенса, закрытие сделки планировалось на конец 2017 года. Вместе с тем, из-за того, что Минюст пока не дал одобрения на проведение сделки, она может отложиться на «неопределенный срок». Вместе с тем, главный исполнительный директор AT&T Рэнделл Стивенсон сообщил Bloomberg, что никогда не предлагал Time Warner продавать CNN и не собирается этого делать.

AT&T объявила о покупке Time Warner в октябре 2016 года. Общая сумма сделки составляла $108,7 млрд. из них $85,4 млрд уйдут на покупку Time Warner, а оставшаяся сумма пойдет на долги, которая возьмет на себя AT&T. Ожидалось, что после слияния акционеры Time Warner будут владеть от 14,4% до 15,7% AT&T. Компания также ожидала выгоду в $1 млрд в течение трех лет после закрытия сделки.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании выступал с критикой в адрес слияния двух компаний. По его словам, «такие действия разрушают демократию». Кроме того, он выступал против такой «консолидации сил» на информационном рынке США.

В число активов Time Warner помимо CNN входят телеканалы HBO, TBS, TNT и студия Warner Bros.