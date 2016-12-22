СМИ узнали о продаже принцем аль-Валидом доли в 21st Century Fox

Саудовский принц аль-Валид, ранее задержанный по подозрению в коррупции, продал оставшуюся долю в кинокомпании 21st Century Fox. Об этом сообщает Bloomberg.

Кинокомпания принадлежит медиамагнату Руперту Мердоку, аль-Валид был одним из крупных ее акционеров и считался надежным союзником бизнесмена. Как пишет Bloomberg, саудовский принц был акционером кинокомпании в течение 20 лет.

Аль-Валид также в 2011 году публично поддержал Мердока после хакерских атак на медиакорпорацию News Corp., разоблачивших отказ компании взять под контроль европейского оператора платного телевидения Sky. Саудовский принц приобрел долю в 6,6% в News Corp. в 1997 году. Однако в 2015 году он продал свою долю за $190 млн, сократив оставшуюся часть до 1%. Полученные деньги он планировал направить в инвестиции.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд 4 ноября издал указ о создании верховного комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем. Таким образом монарх решил положить конец злоупотреблениям во власти.

После этого были задержаны 11 членов королевской семьи и десятки бывших и действующих чиновников и бизнесменов. Среди них был миллиардер аль-Валид. Его и остальных задержанных обвинили в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растрате бюджетных средств.

По информации Bloomberg, с момента задержания состояние аль-Валида сократилось на $1,22 млрд из-за резкого падения акций подконтрольной ему компании Kingdom Holding Co. В число активов компании входят доли в 21st Century Fox, Disney, Twitter, сервисе такси Lyft, финансовом конгломерате Citigroup и т.д.