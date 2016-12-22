Суд арестовал недвижимость сына главы МВД Украины по «делу рюкзаков»

Суд в Киеве арестовал недвижимость сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра. Об этом​ замруководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко рассказал агентству «Украинские новости».

По словам Кривенко, у сына главы министерства арестована квартира. «Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря (экс-замминистра МВД Сергей Чеботарь, фигурант дела. — РБК)», — добавил прокурор.

В настоящее время, как отмечает Кривенко, суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых.

​Ранее правоохранительные органы надели на Александра Авакова электронный браслет. «Всё в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений!» — писал подозреваемый в своем аккаунте в Facebook.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Александра Авакова 31 октября после обысков у него дома. Вместе с ним были задержаны еще двое — экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь, а также Владимир Литвинов, представитель фирмы — победителя в тендере.

По версии следствия, подозреваемые в 2015 году закупили рюкзаки для министерства по завышенной цене. Правоохранители оценили ущерб госбюджета в 14 млн грн. В свою очередь Арсен Аваков утверждал, что его сын «не имел ни копейки денег из бюджета Украины».