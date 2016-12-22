Минфин США перечислил новые санкции против Кубы

Поправки, внесенные администрацией президента Дональда Трампа и призванные ужесточить экономические санкции в отношении Кубы, вступят в силу с 9 ноября. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Власти запрещают гражданам, находящимся под юрисдикцией США, совершать финансовые транзакции с кубинскими структурами, включенными с специальный список Госдепа США: в него входят организации, которые контролируются или действуют от лица кубинской армии, разведки и спецслужб.

Также Министерство торговли США перестанет выдавать лицензии на экспорт тем компаниям, кто будет поставлять продукцию для подпавшие под санкции организации.

Любые поездки на Кубу по образовательным программам должны осуществляться через структуры, находящиеся под юрисдикцией США.

«Мы ужесточили политику в отношении Кубы (...) чтобы стимулировать правительство страны для движения в направлении большей политической и экономической свободы для кубинского народа», — объяснил министр финансов США Стивен Мнучин.

В сентябре Трамп продлил эмбарго, действующее в отношении Кубы с 1961 года. Торговые ограничения продлены сроком на один год (до 14 сентября 2018 года). Также между Кубой и США было остановлено почтовое сообщение сроком на год. На ухудшение отношений повлияли обвинения американских властей в «акустических атаках» на американских дипломатов. В связи с этим Вашингтон допустил даже свертывание недавно возобновленной дипломатической миссии США.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы проводила курс на нормализацию отношений с Кубой. В частности, в 2014 году были восстановлены дипотношения Вашингтона и Гаваны, а на острове было вновь открыто американское посольство. В марте 2016 года Обама совершил визит на Кубу. Это стало первой поездкой президента США на остров за 88 лет. В мае 2016 года на остров прибыл первый за 50 лет американский круизный лайнер. В августе 2016 года был совершен первый коммерческий авиарейс из США на Кубу.

В сентябре 2016 года кубинские власти оценили ущерб, нанесенный 55-летней блокадой, в $125,9 млрд.