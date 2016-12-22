Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко

Дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева скончалась на 59-м году жизни от болезни сердца, заявил ее адвокат Шота Горгадзе. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной», — сказал он.

По словам Горгадзе, дата похорон пока не назначена.

О смерти Марии Королевой РБК сообщила ее дочь, Елена Королева. Однако причину смерти она назвать отказалась.

Мария Королева умерла накануне выхода передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир», в которой должна была принять участие. На телешоу дочь Гурченко должна была впервые встретиться со своим братом. По заявлению ВГТРК, передача должна была выйти в эфир 8 ноября в 18:00. Королевой было 58 лет.

Мать Королевой, актриса Людмила Гурченко, умерла в марте 2011 года. Ей было 76 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной операции.