Китайская Tencent приобрела 12% владельца мессенджера Snapchat

Китайская телекоммуникационная компания Tencent приобрела 12% владельца мессенджера Snapchat — компании Snap.Inc, сообщает Reuters со ссылкой на материалы американской компании.

Tencent купила 145,8 млн обыкновенных акций без права голоса класса «А» на открытом рынке. Всего в обращении находятся 1,2 млрд акций Snap.Inc (по состоянию на 31 октября). 95% голосов компании принадлежат ее основателям Эвану Шпигелю и Бобби Мерфи.

Как отмечает Reuters, ранее акции Snap упали почти на 20% из-за разочарования инвесторов медленным ростом доходов от рекламы компании и небольшим приростом пользователей приложения. 8 ноября стоимость одной обыкновенной акции Snap составила $15.12 за бумагу.

Как рассказал Bloomberg источник, близкий к сделке, покупка Tencent не рассматривается «как враждебный ход». «Генеральный директор и соучредитель Эван Шпигель рассматривает соглашение как возможность учиться у китайской компании», — сказал собеседник агентства. В свою очередь президент Tencent Мартин Лау заявил, что его компания планирует поделиться «идеями и опытом» со Snap.

Tencent не стал комментировать Bloomberg информацию о сделке.