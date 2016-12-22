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Говорухин призвал сохранять достоинство и не участвовать в «Евровидении»
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Говорухин призвал сохранять достоинство и не участвовать в «Евровидении»
Общество, 16:07
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Говорухин призвал сохранять достоинство и не участвовать в «Евровидении»

Режиссер, сценарист и актер Станислав Говорухин заявил, что Россия не должна участвовать в «Евровидении-2018» из-за недопуска исполнительницы Юлии Самойловой на последний конкурс, прошедший на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», — заявил режиссер.

Говорухин добавил, что не любит и не считает искусством музыку, которая исполняется и котируется на «Евровидении».

Ранее сообщалось, что организаторы «Евровидения-2018», которое пройдет в Португалии, заявили о «возвращении» России в список участников конкурса. В апреле 2017 года Россия отказалась от участия в «Евровидении» из-за того, что Украина не разрешила представлявшей страну Юлии Самойловой въехать на свою территорию. Причиной отказа власти Украины назвали то, что ранее Самойлова побывала в Крыму, который Киев считает временно оккупированной украинской территорией. В ответ Кремль заявил о неспособности организаторов конкурса выполнять свои правила. В свою очередь, организаторы «Евровидения» пригрозили санкциями как России, так и Украине из-за скандала с Юлией Самойловой.

В июне стало известно, что организаторы конкурса обяжут Украину выплатить штраф за недопуск в страну участницы «Евровидения» от России. Киев заявил о намерении обжаловать данное решение.

В августе организаторы «Евровидения» решили внести изменения в регламент конкурса по опыту конфликта между Россией и Украиной. Так, согласно новым правилам, в состав участников «Евровидения» рекомендовано не включать лиц, которые находятся под действием ограничительных мер одной из стран-участниц конкурса.

Теги: Станислав Говорухин , Евровидение-2018 , участие России
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