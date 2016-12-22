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Законопроект о защите госсуверенитета введут до конца года
Технологии и медиа, 16:24
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Законопроект о защите госсуверенитета введут до конца года

Законопроект о защите государственного суверенитета будет рассмотрен до конца 2017 года, рассказала РБК участник рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сенатор Людмила Бокова.

«Мы рассчитываем, что он будет рассмотрен, согласован и запущен до конца текущего года», — передала Бокова через представителя.

Как ранее говорила Людмила Бокова РБК, предполагается, что в законодательство будет введен термин «вмешательство во внутренние дела» России. Тогда сенатор заявила, что уже поступили предложения от Министерства юстиции, Роскомнадзора, Генпрокуратуры. Как отметила Бокова сейчас, на заседании 14 ноября комиссия рассмотрит эти предложения и подготовит первую версию законопроекта. ​

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совете Федерации 14 июня. Члены комиссии должны вести мониторинг вмешательств иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». Для этой цели на первом заседании комиссии назначенный ее главой Андрей Климов предложил создать «черную книгу» попыток иностранных властей вмешиваться в российские дела.​ Как сообщил ТАСС, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объясняла актуальность проблемы предстоящими президентскими выборами, указав на необходимость противодействия «иностранному вмешательству в избирательный процесс».

По итогам заседания рабочей группы 1 ноября сенаторы рекомендовали российским компаниям не размещать рекламу в Twitter в качестве ответной меры на то, что американская компания запретила телеканалу RT и агентству Sputnik рекламироваться в сервисе. Решение Twitter было основано на «исследовании ситуации с выборами 2016 года в США, а также на выводах американского разведывательного сообщества, которое пришло к заключению, что и RT, и Sputnik пытались вмешаться в эти выборы от имени правительства России».

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С весны этого года власти США проводят расследование о возможном вмешательстве России в выборы в США. В основном, оно сконцентрировано вокруг изучения контактов команды Дональда Трампа с консультантами, которые могли действовать в политических интересах России. Также американские власти подозревают, что на решения избирателей США, являющихся пользователями Facebook, Twitter и YouTube, могла повлиять пропаганда, которая распространялась через фейковые аккаунты и рекламные посты. В частности, Facebook опубликовал данные, что «российские интернет-тролли» за два года купили политическую рекламу на $100 тыс., и фирма передала данные по 3 тыс. рекламных постов в юридический комитет сената и комитет по разведке США. Впоследствии оба комитета потребовали представителей Facebook, Twitter и Google (как владельца YouTube) явиться на открытые слушания, которые прошли 31 октября и 1 ноября.

Теги: Совет Федерации , суверенитет , Facebook , Twitter
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