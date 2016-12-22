Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,52 58,99 EUR Нал. 69,04 68,38 USD Бирж. 59,33 -0,04 EUR Бирж. 68,80 +0,01 USD ЦБ. 59,25 +0,79 EUR ЦБ. 68,70 +0,94 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7380,00 +261,02 ММВБ 2175,18 +0,91% РТС 1155,03 +0,70% Brent 63,79 +0,39% DJIA 23557,23 +0,04% Nasdaq 6767,78 -0,27% FTSE 7511,28 -0,02%
В Госдуме отреагировали на возможный разрыв дипотношений Украины и России
Лента новостей
Кремль оставил вопрос изучения татарского на усмотрение властей региона 13:27, Общество Колокольцев рассказал о 10 экстремистских ячейках на стройках и рынках 13:26, Общество В МИД рассказали о главной теме новой встречи Путина и Трампа 13:19, Политика Верховный суд оставил в силе приговор бывшему начальнику охраны ЮКОСа 13:17, Общество В Кремле прокомментировали возможный разрыв Киевом дипотношений с Россией 13:13, Политика Ирина Прачева: есть ли кризис на рынке элитной недвижимости 13:11, РБК и элитная недвижимость​ Власти регионов не согласились с Кудриным в оценке политических рисков 13:08, Политика Национализированные АЗС Коломойского в Крыму продадут за 650 млн руб. 13:06, Бизнес Генпрокуратура попросила проверить заработавшего больше всех депутата 13:04, Политика В «Роснефти» пообещали ответить на вызов Сечина в суд после повестки 12:54, Общество В ДНР прокомментировали возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией 12:47, Политика Прокуратура потребовала 3 года для обвиняемой в гибели «пьяного мальчика» 12:44, Общество В Госдуме отреагировали на возможный разрыв дипотношений Украины и России 12:36, Общество Земля Санникова: как Арктика меняет людей и учит выживать при −50°C 12:34, Autonews и Cordiant «Росатом» оценит протестные настроения в закрытых городах рядом с АЭС 12:33, Бизнес WBC снял с Александра Поветкина пожизненную дисквалификацию 12:31, Спорт С 2016 г. в Москве эвакуировали 48 тысяч автомобилей должников 12:24, Авто Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева 12:23, Общество Защита экс-главы «Почты России» отозвала жалобу на арест имущества 12:21, Политика Аксенов предложил создать Cиликоновую долину в Крыму 12:15, Технологии и медиа В суде по делу Улюкаева показали $2 млн 12:06, Общество Виновником эвакуации «Олимпийского» оказался безработный москвич 11:59, Общество Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь оштрафовали 11:53, Общество Как новая схема продажи жилья изменит рынок новостроек 11:48, Недвижимость В работе системы управления полетами над Москвой произошли два сбоя 11:46, Технологии и медиа Российская молодежка одержала первую победу над канадцами в Суперсерии 11:45, Спорт
В Госдуме отреагировали на возможный разрыв дипотношений Украины и России
Украинский кризис, 12:36
0
В Госдуме отреагировали на возможный разрыв дипотношений Украины и России

Возможный разрыв дипломатических отношений с Россией «развязывает руки Украине» в отношении Крыма и непризнанных ДНР и ЛНР, заявил РБК депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«Фактически, приведя себя в состояние войны с нашей страной, украинские военные начнут массированно уничтожать инфраструктуру ДНР и ЛНР, а Крым начнут тестировать на прочность пограничными стычками и забросами диверсионных групп. В случае этого Россия будет вынуждена принять ответные меры», — сказал Бальбек.

По его словам, поскольку международные правозащитные и гуманитарные организации «не увидят ни трагедий жителей Донбасса, ни террористических актов в Крыму, наподобие подрыва газопровода и линии электропередачи», России придется принимать заградительные меры. «Думая, что массированная атака на Донбасс предполагает вмешательство российских войск, в Украине надеются тем самым показать нашу страну агрессором», — пояснил Бальбек.

Депутат Рады объяснил свою идею о разрыве дипотношений с Россией
Политика

В законопроект о реинтеграции Донбасса, который должен пройти второе чтение в Верховной раде, была внесена поправка, фиксирующая на законодательном уровне разрыв дипотношений между Украиной и Россией.

Автор инициативы, депутат Рады Иван Винник пояснил, что задача его поправки — напомнить органам исполнительной власти Украины, что Россию нельзя признавать «страной-агрессором» и одновременно сохранять с ней дипломатические отношения. По словам парламентария, к законопроекту о реинтеграции Донбасса подано 653 поправки, и его предложение — «не самое жесткое».

В Раде предложили вынудить Порошенко разорвать дипотношения с Россией
Политика

При разрыве дипотношений Украины с Россией непризнанные ДНР и ЛНР могут поставить вопрос о выходе из состава Украины, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Если разорвать отношения с Россией, следующим будет ввод войск на территорию ДНР и ЛНР, любые наши попытки защитить население этих республик будут расценены как агрессия», — заметил он.

Теги: Россия , Госдума , Украина , Верховная рада , дипотношения
Главное
Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева Общество
Материалы по теме
В Совфеде ответили на предложение Рады разорвать дипотношения с Россией Политика
Депутат Рады объяснил свою идею о разрыве дипотношений с Россией Политика
В Раде предложили вынудить Порошенко разорвать дипотношения с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку