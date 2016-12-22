В Госдуме отреагировали на возможный разрыв дипотношений Украины и России

Возможный разрыв дипломатических отношений с Россией «развязывает руки Украине» в отношении Крыма и непризнанных ДНР и ЛНР, заявил РБК депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
«Фактически, приведя себя в состояние войны с нашей страной, украинские военные начнут массированно уничтожать инфраструктуру ДНР и ЛНР, а Крым начнут тестировать на прочность пограничными стычками и забросами диверсионных групп. В случае этого Россия будет вынуждена принять ответные меры», — сказал Бальбек.
По его словам, поскольку международные правозащитные и гуманитарные организации «не увидят ни трагедий жителей Донбасса, ни террористических актов в Крыму, наподобие подрыва газопровода и линии электропередачи», России придется принимать заградительные меры. «Думая, что массированная атака на Донбасс предполагает вмешательство российских войск, в Украине надеются тем самым показать нашу страну агрессором», — пояснил Бальбек.
В законопроект о реинтеграции Донбасса, который должен пройти второе чтение в Верховной раде, была внесена поправка, фиксирующая на законодательном уровне разрыв дипотношений между Украиной и Россией.
Автор инициативы, депутат Рады Иван Винник пояснил, что задача его поправки — напомнить органам исполнительной власти Украины, что Россию нельзя признавать «страной-агрессором» и одновременно сохранять с ней дипломатические отношения. По словам парламентария, к законопроекту о реинтеграции Донбасса подано 653 поправки, и его предложение — «не самое жесткое».
При разрыве дипотношений Украины с Россией непризнанные ДНР и ЛНР могут поставить вопрос о выходе из состава Украины, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Если разорвать отношения с Россией, следующим будет ввод войск на территорию ДНР и ЛНР, любые наши попытки защитить население этих республик будут расценены как агрессия», — заметил он.