В ДНР прокомментировали возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг в разговоре с РБК назвал Украину «эталоном политического самоубийства» в связи с внесенной в Верховную раду инициативой о разрыве дипотношений с Россией.

«Предугадать, как проголосуют за разрыв дипотношений украинские депутаты, весьма сложно. То, что минусов в этом на порядок больше, чем плюсов, понятно даже самому глупому украинскому политику. Какие последствия будут для самых крупных инвесторов в украинскую экономику — российских? Какие последствия для двух с лишним миллионов украинских гастарбайтеров в России? Что будет с товарооборотом между двумя странами? Похоже, что этими вопросами бандеровская Украина не задается», — сообщил Бриг.

Накануне, 7 ноября, депутат Рады Иван Винник («Блок Петра Порошенко») внес на рассмотрение Рады поправки в закон «О реинтеграции Донбасса», которые предлагают законодательно зафиксировать разрыв отношений с Россией. По мысли Винника, нельзя в одно и то же время признавать Россию «страной-агрессором» и сохранять с ней отношения. В случае, если депутаты Рады проголосуют за поправку, а затем закон в целом будет принят, передача нот и других дипломатических сообщений в Москву будет происходить через посредников. По мысли автора инициативы, ими могут стать Белоруссия или Швейцария.

Винник добавил, что разрыв дипотношений — далеко не самая суровая мера из предлагаемых. Так, по его словам, в рамках закона «О реинтеграции Донбасса» поступают предложения об экспроприации всей российской собственности на Украине.

В то же время США в начале ноября убеждали Украину продолжить переговоры с Россией, в том числе, по вопросу о миротворческой миссии ООН в Донбассе. Москва считает, что обсуждать вопрос подобного контингента должны противоборствующие стороны — Украина и непризнанные ДНР и ЛНР. В Вашингтоне считают, что республики напрямую контролируются из Москвы, поэтому они не могут быть участниками дискуссии, а переговоры о миссии ООН на юго-востоке Украины должны вестись напрямую с Россией.