Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,52 58,99 EUR Нал. 69,04 68,38 USD Бирж. 59,33 -0,04 EUR Бирж. 68,80 +0,01 USD ЦБ. 59,25 +0,79 EUR ЦБ. 68,70 +0,94 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7380,00 +261,02 ММВБ 2175,18 +0,91% РТС 1155,03 +0,70% Brent 63,79 +0,39% DJIA 23557,23 +0,04% Nasdaq 6767,78 -0,27% FTSE 7511,28 -0,02%
В ДНР прокомментировали возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией
Лента новостей
Кремль оставил вопрос изучения татарского на усмотрение властей региона 13:27, Общество Колокольцев рассказал о 10 экстремистских ячейках на стройках и рынках 13:26, Общество В МИД рассказали о главной теме новой встречи Путина и Трампа 13:19, Политика Верховный суд оставил в силе приговор бывшему начальнику охраны ЮКОСа 13:17, Общество В Кремле прокомментировали возможный разрыв Киевом дипотношений с Россией 13:13, Политика Ирина Прачева: есть ли кризис на рынке элитной недвижимости 13:11, РБК и элитная недвижимость​ Власти регионов не согласились с Кудриным в оценке политических рисков 13:08, Политика Национализированные АЗС Коломойского в Крыму продадут за 650 млн руб. 13:06, Бизнес Генпрокуратура попросила проверить заработавшего больше всех депутата 13:04, Политика В «Роснефти» пообещали ответить на вызов Сечина в суд после повестки 12:54, Общество В ДНР прокомментировали возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией 12:47, Политика Прокуратура потребовала 3 года для обвиняемой в гибели «пьяного мальчика» 12:44, Общество В Госдуме отреагировали на возможный разрыв дипотношений Украины и России 12:36, Общество Земля Санникова: как Арктика меняет людей и учит выживать при −50°C 12:34, Autonews и Cordiant «Росатом» оценит протестные настроения в закрытых городах рядом с АЭС 12:33, Бизнес WBC снял с Александра Поветкина пожизненную дисквалификацию 12:31, Спорт С 2016 г. в Москве эвакуировали 48 тысяч автомобилей должников 12:24, Авто Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева 12:23, Общество Защита экс-главы «Почты России» отозвала жалобу на арест имущества 12:21, Политика Аксенов предложил создать Cиликоновую долину в Крыму 12:15, Технологии и медиа В суде по делу Улюкаева показали $2 млн 12:06, Общество Виновником эвакуации «Олимпийского» оказался безработный москвич 11:59, Общество Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь оштрафовали 11:53, Общество Как новая схема продажи жилья изменит рынок новостроек 11:48, Недвижимость В работе системы управления полетами над Москвой произошли два сбоя 11:46, Технологии и медиа Российская молодежка одержала первую победу над канадцами в Суперсерии 11:45, Спорт
В ДНР прокомментировали возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией
Украинский кризис, 12:47
0
В ДНР прокомментировали возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг в разговоре с РБК назвал Украину «эталоном политического самоубийства» в связи с внесенной в Верховную раду инициативой о разрыве дипотношений с Россией.

«Предугадать, как проголосуют за разрыв дипотношений украинские депутаты, весьма сложно. То, что минусов в этом на порядок больше, чем плюсов, понятно даже самому глупому украинскому политику. Какие последствия будут для самых крупных инвесторов в украинскую экономику — российских? Какие последствия для двух с лишним миллионов украинских гастарбайтеров в России? Что будет с товарооборотом между двумя странами? Похоже, что этими вопросами бандеровская Украина не задается», — сообщил Бриг.

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Политика

Накануне, 7 ноября, депутат Рады Иван Винник («Блок Петра Порошенко») внес на рассмотрение Рады поправки в закон «О реинтеграции Донбасса», которые предлагают законодательно зафиксировать разрыв отношений с Россией. По мысли Винника, нельзя в одно и то же время признавать Россию «страной-агрессором» и сохранять с ней отношения. В случае, если депутаты Рады проголосуют за поправку, а затем закон в целом будет принят, передача нот и других дипломатических сообщений в Москву будет происходить через посредников. По мысли автора инициативы, ими могут стать Белоруссия или Швейцария.

Винник добавил, что разрыв дипотношений — далеко не самая суровая мера из предлагаемых. Так, по его словам, в рамках закона «О реинтеграции Донбасса» поступают предложения об экспроприации всей российской собственности на Украине.

В то же время США в начале ноября убеждали Украину продолжить переговоры с Россией, в том числе, по вопросу о миротворческой миссии ООН в Донбассе. Москва считает, что обсуждать вопрос подобного контингента должны противоборствующие стороны — Украина и непризнанные ДНР и ЛНР. В Вашингтоне считают, что республики напрямую контролируются из Москвы, поэтому они не могут быть участниками дискуссии, а переговоры о миссии ООН на юго-востоке Украины должны вестись напрямую с Россией.

Теги: Россия , Украина , ДНР , Верховная рада , дипотношения , разрыв
Главное
Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева Общество
Материалы по теме
Киевский суд разрешил заочно осудить полпреда президента России Политика
Украина ввела санкции против 18 российских компаний Политика
Погранслужба Украины усилила контроль на границе с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку