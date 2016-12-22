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В Белом доме прокомментировали столетие Октябрьской революции
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В Белом доме прокомментировали столетие Октябрьской революции
Политика, 07 ноя, 23:57
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В Белом доме прокомментировали столетие Октябрьской революции

В Белом доме прокомментировали столетие Октябрьской революции. Заявление администрации администрации американского президента опубликовано на ее официальном сайте.

«Большевистская революция породила Советский Союз и черные десятилетия репрессивного коммунизма, политической философии, которая несовместима со свободой, процветанием и ценностью человеческой жизни», — говорится в заявлении Белого дома.

За последние 100 лет «коммунистические тоталитарные режимы убили более 100 млн человек», говорится в заявлении. «Эти движения, под маской освобождения, систематически лишали невинных людей данных богом свобод на вероисповедание, свободу ассоциаций, другие неисчислимые свободы, которые мы считаем сакральными», — отметили в Белом доме.

«Сегодня [7 ноября] мы вспоминаем тех, кто умер, и продолжает страдать от коммунизма», — подчеркнули в администрации американского президента.

В конце октября в Кремле заявили, что не планируют проводить мероприятия в честь столетия Октябрьской революции 1917 года. «А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне? Не совсем понимаю вопроса», — сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Путин 30 октября выразил надежду, что столетие революции будет воспринято российском обществом «как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола». По его словам, он надеется, что эта дата станет также символом «взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть».

В Москве в честь 100 летия Октябрьской революции КПРФ организовала шествие от Пушкинской площади, которое затем прошло по Тверской улице. В мероприятии, в том числе, участвовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Шествие завершилось на площади Революции.

Теги: Белый дом , Октябрьская революция , Юбилей
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