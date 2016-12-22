Обвиняемого в мошенничестве на 515 млн руб. освободили из-под ареста

Обвиняемого в мошенничестве с кредитными средствами Промсвязьбанка на более 515 млн руб. Александра Есина освободили из-под ареста в зале суда. Такое решение принял Таганский суд Москвы, сообщил адвокат Есина Александр Карабанов, передает «Интерфакс».



«Суд отказал в ходатайстве следователя об аресте Есина и освободил его из-под стражи в зале суда», — сказал он.

Александр Есин является фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Также по этому делу проходит бывший генеральный директор ООО «Торговый дом «Русские продукты торг» Александр Ратников. Александр Есин был арестован 9 октября по решению Таганского суда до 8 ноября. До этого он находился в розыске.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Есин был задержан, когда пытался выехать в Белоруссию на автомобиле. Тогда сотрудники правоохранительных органов нашли в салоне его автомобиля более $1 млн.

Как полагает следствие, Ратников и Есин с помощью «обмана» заключили 12 кредитных договоров с Промсвязьбанком на сумму более 515 млн руб. Часть этих средств была выведена на счета фиктивных компаний, а остальные были использованы, чтобы погасить долги, заключили следователи. Как сообщал источник ТАСС, знакомый с материалами дела, банк понес убытки в размере более 2 млрд руб. В ноябре 2015 года Есин и ряд предприятий «Руспродхолдинга» были признаны банкротами, писала в июле газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Промсвязьбанк в 2016 году начал собственное расследование, в ходе которого он установил, что Есин до получения последнего кредита от банка стал переписывать свое имущество на своих родных. Издание отмечает, что некоторые сделки Есин заключал с подставными фирмами.