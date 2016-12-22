В КПРФ допустили выдвижение «Иванова, Петрова, Сидорова» вместо Зюганова

Говорить о выдвижении лидера КПРФ Геннадия Зюганова на предстоящие президентские выборы преждевременно. Об этом «Интерфаксу» заявил руководитель пресс-службы КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко.
По его словам, дискуссия по этому вопросу «открыта, а не закрыта», добавив, что это происходит «по настоянию самого Зюганова». По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на «ближайшем пленуме» ЦК КПРФ, «а приниматься решение будет на съезде» партии.
При этом партия может выдвинуть как Зюганова, так и «еще кого-то» — «Иванова, Петрова, Сидорова». «У нас достаточно большое количество людей, которые могут быть представлены», — добавил Ющенко.
Лидер КПРФ 7 ноября в эфире «Первого канала» заявил, что все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты.
Зюганов принимал участие в президентских выборах России в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.Ряд политиков уже сообщили о своем намерении принять участие в президентских выборах. В частности, это сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков и председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.