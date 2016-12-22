Сыну главы МВД Украины надели электронный браслет из-за «дела рюкзаков»

Правоохранительные органы надели на Александра Авакова, сына главы МВД Украины Арсена Авакова, электронный браслет. Фотографию электронного устройства слежения Александр Аваков опубликовал на своей странице в Facebook.

«Все в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений!» — написал он в подписи к фотографии.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Александра Авакова 31 октября после обысков у него дома. Вместе с ним были задержаны еще двое — экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь, а также Владимир Литвинов, представитель фирмы, которая победила в тендере на поставку рюкзаков для Нацгвардии Украины в 2015 году.

Следствие считает, что они причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене «существенно выше среднерыночной». Ущерб оценили в 14 млн грн.

Арсен Аваков после задержания сына заявил, что Александр Аваков «не имел ни копейки денег из бюджета Украины», как и фирмы, в которых он состоит учредителем. Глава МВД Украины также назвал задержание сына попыткой оказать на него давление и заявил, что свою невиновность тот докажет в суде.

Соломенский районный суд Киева 1 ноября обязал Александра Авакова носить электронный браслет, сдать паспорта и при первой необходимости являться в правоохранительные органы.

Депутат от фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Игорь Луценко призвал на время расследования отстранить Арсена Авакова от должности, однако Верховная рада 7 ноября отказалась уволить его с поста главы МВД.