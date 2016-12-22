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В ЕСПЧ подан иск к России за снос недвижимости в «ночь длинных ковшей»
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В ЕСПЧ подан иск к России за снос недвижимости в «ночь длинных ковшей»
Общество, 14:32
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В ЕСПЧ подан иск к России за снос недвижимости в «ночь длинных ковшей»

Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу от компании «Созидание», здание которой было снесено в Москве в ходе «ночи длинных ковшей». Об этом РБК сообщил адвокат Рубен Маркарьян, представляющий интересы компании.

Речь идет о трехэтажном капитальном строении площадью 13 тыс. кв. м, располагавшимся над входом на станцию метро «Южная», которое простояло 13 лет, уточнил юрист. «Мы рассчитываем получить решение ЕСПЧ в нашу пользу, потому что у нас есть три судебных решения, что этот объект — не самострой. Но никто не разбирался, просто снесли, и всё», — сказал Маркарьян.

По его словам, компания «Созидание» неоднократно обращалась в российские суды. «Сначала компания пыталась обжаловать в Мосгорсуде решение правительства Москвы о включении в перечень объектов самостроя. Мосгорсуд отказался принять иск, указав, что путем расширенного толкования суд распространяет решение по одному объекту на всех. Арбитражный суд всех инстанций отказал во взыскании компенсации», — рассказал адвокат.

Вторая «ночь длинных ковшей» в Москве. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Это первый иск, поданный в ЕСПЧ из-за сноса недвижимости столичными властями в 2016 году. Снос павильонов, которые власти Москвы признали самостроем, начался в Москве в ночь на 9 февраля 2016 года. Всего под снос попали 103 объекта. Предприниматели утверждали, что имели право собственности на торговые объекты и всю разрешительную документацию, подтвержденную решениями судов.

Вторая «ночь длинных ковшей» прошла в Москве 29 августа. Утверждалось, что тогда сносили объекты самостроя, ​расположенные на городских коммуникациях.

Теги: ЕСПЧ , Москва , «ночь длинных ковшей»
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