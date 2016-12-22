В Госдуме ответили на статью NYT о запрете гимна России на ОИ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала «нехорошим сигналом» информацию New York Times о возможном запрете гимна России на Олимпиаде-2018.

«Но публично обвинять сейчас МОК (Международный олимпийский комитет. — РБК) в том, что они еще не делали — это некорректно. Это сделано специально, чтобы мы начали реагировать, начали неприятные эпитеты вешать на членов МОК, которые еще ничего не говорили», — сообщила Журова.

По ее словам, решение комиссии должно быть юридически подкрепленным, «потому что для таких решений у МОК есть определенный регламент».

«Или тогда надо придумать новый регламент именно для России на основании чего ее понуждают, к примеру, выходить под нейтральным флагом, да еще и не играть гимн. Для этого всего нужны серьезные аргументы и объяснения, потому что по каждому этому пункту Россия может пойти в суд», — заявила Журова.

Накануне, 6 ноября, газета New York Times сообщила, что решение о допуске сборной России будет принято 5 декабря. Источники NYT в МОК уточнили, что среди вариантов допуска российских спортсменов на Олимпиаду рассматриваются их выступление под нейтральным флагом и даже запрет российского гимна.

Глава Министерства спорта России Павел Колобков в беседе с РБК признал статью NYT «непроверенной информацией». По его словам, Россия получила приглашение на участие в Играх и в настоящее время готовится к соревнованиям.