Тарасова призвала дождаться доказательств запрета гимна России на ОИ

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила о необходимости дождаться подтверждения информации, касающейся запрета гимна России на Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом Тарасова рассказала РБК.

«Это очень больно и очень обидно. Мы любим свою страну и свой гимн. Были ошибки, и мы их признаем», — подчеркнула тренер.

По мнению Тарасовой, возможное участие российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом «даст им дополнительную мотивацию». «Мы сильнее, и мы будем выигрывать. Все равно мир будет знать, что это россияне», — подчеркнула тренер.

Накануне, 6 ноября, газета New York Times сообщила, что решение о допуске сборной России будет принято 5 декабря на собрании исполкома МОК. Источники NYT в МОК уточнили, что в числе обсуждаемых в настоящее время вариантов допуска российских спортсменов на Олимпиаду рассматриваются их выступление под нейтральным флагом и даже запрет любого упоминания России во время Игр, в том числе запрет российского гимна.

Глава Министерства спорта России Павел Колобков в разговоре с РБК назвал статью NYT «непроверенной информацией». По его словам, сборная России получила приглашение на Игры-2018 и начала подготовку к соревнованиям.