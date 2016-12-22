У берегов Италии найдены тела 26 женщин

Итальянские прокуроры инициировали расследование гибели 26 женщин из Нигерии, чьи тела были обнаружены в лодке мигрантов у берегов Италии. Об этом сообщает Би-би-си.

«Есть подозрения, что они, возможно, подверглись сексуальному насилию и были убиты при попытке пересечь Средиземное море», — сказано в сообщении. Средний возраст погибших — 14–18 лет.

В обнаруженной лодке всего находилось 64 мигранта. В настоящее время полиция проводит расследование.

Ранее у берегов Йемена нашли тела по меньшей мере 55 мигрантов из Сомали и Эфиопии, которых перевозили контрабандисты. Они утонули в открытом море. Всего в открытом море на этом участке оказалось около 180 мигрантов, некоторым удалось спастись.