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У берегов Италии найдены тела 26 женщин
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У берегов Италии найдены тела 26 женщин
Общество, 12:07
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У берегов Италии найдены тела 26 женщин

Итальянские прокуроры инициировали расследование гибели 26 женщин из Нигерии, чьи тела были обнаружены в лодке мигрантов у берегов Италии. Об этом сообщает Би-би-си.

«Есть подозрения, что они, возможно, подверглись сексуальному насилию и были убиты при попытке пересечь Средиземное море», — сказано в сообщении. Средний возраст погибших — 14–18 лет.

В обнаруженной лодке всего находилось 64 мигранта. В настоящее время полиция проводит расследование.

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Ранее у берегов Йемена нашли тела по меньшей мере 55 мигрантов из Сомали и Эфиопии, которых перевозили контрабандисты. Они утонули в открытом море. Всего в открытом море на этом участке оказалось около 180 мигрантов, некоторым удалось спастись.

Теги: Италия , мигранты
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