Власти Японии расширили санкции против КНДР

Правительство Японии расширило санкции против Северной Кореи. В санкционный список Токио добавил девять организаций и 26 частных лиц, сообщает японская телекомпания NHK. Теперь под санкциями Японии — 84 организации и 108 физических лиц из КНДР.

Такое решение по итогам заседания правительства огласил генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга. Замороженные активы связаны с организациями в Китае, России, ОАЭ и в Ливии, отмечает HNK. В частности, под санкции попали Джу Хёк, представитель северокорейского Внешнеторгового банка во Владивостоке, Джи Сан Джун, сотрудник банка группы Korea Kumgang Group в Москве, и Ри Ун Сон, сотрудник банка Korea United Development Bank в Москве, следует из опубликованного на сайте Министерства иностранных дел Японии списка.

«Мы серьезно изучили ситуацию, включая реакцию Северной Кореи на санкции отдельных стран и санкции Совета Безопасности ООН. Констатируем, что провокационные действия Пхеньяна продолжаются, нет прогресса и по вопросу похищенных японских граждан (Северной Кореей в 1970–1980 гг. — РБК)», — сказал генсек японского правительства.

Ранее в ходе встречи с американским президентом США Дональдом Трампом премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио выступит с инициативой оказать максимальное давление на Северную Корею. Незадолго до встречи Трамп раскритиковал «страну самураев» за бездействие в случае запусков ракет КНДР.

«Почему не приняли меры и не сбили ракеты, пролетающие над территорией страны?» — сетовал американский лидер.

Северная Корея запустила очередную ракету в сторону Японии в ночь на 15 сентября, она пролетела над территорией страны и упала в Тихом океане в 2 тыс. км от северного японского острова Хоккайдо.