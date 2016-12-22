«Ведомости» назвали «Роснефть» крупнейшим заказчиком «Иннопрактики»

Крупнейшим заказчиком фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает при МГУ под брендом «Иннопрактика», гендиректором фонда является Катерина Тихонова) в этом году стала компания «Роснефть».

Нефтяная компания заключила с НИР пять контрактов на общую сумму 258,45 млн руб., дочерняя структура компании Арктический научный центр — три контракта на сумму 100,77 млн руб. С 2015 по 2017 год сумма контрактов, заключенных НИР с «Роснефтью» и ее «дочкой», составила «без малого 600 млн руб.», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРКа и сайта госзакупок. Издание отмечает, что по всем закупкам НИР был единственным поставщиком.

С «Роснефтью» заключены контракты в области геологии, консалтинга и нефтеразработки, пишет газета, крупнейший из них — контракт на разработку технологии суммирования будущих или уже проведенных исследований в Западной Сибири. Сумма контракта — 119,75 млн руб. В случае с Арктическим научным центром крупнейший контракт, как пишет газета, заключен на разработку технологической формы микробного препарата для утилизации нефтяных загрязнений северных морей, его сумма — 57 млн руб.

В «Роснефти» пояснили, что НИР разработал для компании технологические формы микробного препарата, который способен при низких температурах разлагать нефть и нефтепродукты.

В пресс-службе «Иннопрактики» газете заявили, что «Роснефть» — один из ключевых партнеров фонда. В целом над проектами фонда работают научные коллективы МГУ, а также других научно-исследовательских организаций. Фонд занимается исследованиями в сфере добычи нефти, биотехнологий, геологии и химии.

Кроме «Роснефти» с «Иннопрактикой» сотрудничают «Транснефть» и «Сибур», заявили представители этих компаний изданию.

Как писал 1 ноября РБК, чистая прибыль «Иннопрактики» увеличилась с 31,5 млн в 2015 году до 113,9 млн руб. в 2016 году, выручка — с 182,6 млн до 264 млн руб. Стоимость активов фонда за год выросла с 418 млн до более 1 млрд руб. В фонде заявили РБК, что прибыль выросла благодаря реализации 22 проектов в области научных исследований и опытно-конструкторских разработок. Тогда же РБК отмечал проект по выделению способных разлагать нефть в акватории морей микроорганизмов.

В январе 2015 года агентство Reuters сообщило, что Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина. В декабре 2015 года Путин, отвечая на вопрос РБК о своих дочерях, заявил, что они живут в России, не занимаются бизнесом и политикой, но отказался вдаваться в детали, в том числе по соображениям безопасности.