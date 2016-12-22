На аукционе в США появилась рукопись застрелившего убийцу Кеннеди

На американском аукционе RR Auction в Бостоне выставлена рукопись Джеки Руби — человека, застрелившего ​Ли Харви Освальда после того, как последний совершил покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Оценочная стоимость лота составила $12 тыс. Речь идет о 24-страничной рукописи Руби, написанной карандашом во время его ожидания смертной казни в тюрьме. В своих записях он объясняет свои действия и утверждает, что его убийство Освальда не было предумышленным.

Видео: РБК

«Это знаковая рукопись, которая всесторонне прослеживает его [Руби] шаги от убийства Кеннеди до убийства Освальда, что соответствует свидетельствам, которые Руби дал Комиссии Уоррена 7 июня 1964 года», — сказано в сообщении. Записи Руби должны были изучить его адвокаты в случае, если бы повторный судебный процесс состоялся.

Руби был владельцем ночного клуба в Далласе. 24 ноября 1963 года, через два дня после убийства Кеннеди, Руби дождался момента, когда правоохранители вывели Освальда из полицейского участка, и выстрелил в него из револьвера. Мужчину арестовали и приговорили к смертной казни, но впоследствии приговор был оспорен. Руби не дожил до повторного суда, скончавшись от рака легких в 1967 году.

Фото: RR Auction

Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время своей поездки в Даллас. Расследование установило, что убийцей был Освальд, который действовал в одиночку.