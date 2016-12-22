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Трамп заявил о «большой уверенности» в саудитах после арестов в стране
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Трамп заявил о «большой уверенности» в саудитах после арестов в стране
Политика, 08:27
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Трамп заявил о «большой уверенности» в саудитах после арестов в стране

Американский президент Дональд Трамп заявил о «большой уверенности» в главах Саудовской Аравии после массовых отставок в стране, инициированных комитетом по борьбе с коррупцией Эр-Рияда. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«У меня большая уверенность в короле Салмане и наследном принце Саудовской Аравии, они прекрасно знают, что делают. Некоторые из тех, с кем они жестко обошлись, «доили» страну годами!» — написал президент во время своего азиатского турне.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ о борьбе с коррупцией 4 ноября. Вскоре после этого телеканал Al Arabiya сообщил о массовых задержаниях в высших эшелонах власти: в коррупции заподозрили 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров. Всего, по предварительным данным, под подозрение попали 40 человек.

В конце октября зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отправился с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщали Politico источники в Белом доме, Кушнер намеревался привлечь Эр-Рияд к разрешению израильско-палестинского спора.​

Теги: США , Саудовская Аравия , Коррупция
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