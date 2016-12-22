В Госдуме сочли сообщение о запрете гимна России на Олимпиаде провокацией

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев высказал мнение, что сообщение The New York Times о возможном запрете гимна России на Олимпиаде-2018 в Южной Корее является «провокацией», направленной «на деморализацию сборной России». Об этом он заявил в разговоре с агентством «Р-Спорт».
По его мнению, «провокация газеты New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский Комитет (МОК)».
«Принятие так скажем «половинчатого» решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым», — сказал Дегтярев. «Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны», — подчеркнул он.
Газета The New York Times сообщила, что МОК может допустить сборную России к зимним Олимпийский играм 2018 года, который пройдут Пхенчхане, при условии запрета на участие в церемонии открытия и исполнения национального гимна 6 ноября. Об этом изданию сообщили источники, знакомые с ходом дела.
По их словам, высшие должностные лица Международного олимпийского комитета рассматривают возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом. МОК может наложить «существенный финансовый штраф», а также запретить некоторым спортсменам участвовать в соревнованиях или запретить любое упоминание о России во время Игр, рассказали собеседники NYT.
По их данным, решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм должно быть принято 5 декабря на собрании исполнительного комитета МОК.
Ранее, 5 ноября, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что Москва не рассматривает вариант выступления российской сборной на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.