Трамп продлил на год санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год односторонние санкции в отношении Ирана, которые были введены в 1979 году. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Наши отношения с Ираном еще не нормализовались, и процесс выполнения двусторонних соглашений с Ираном от 19 января 1981 года продолжается», — приводятся в сообщении слова Трампа. По этой причине американский лидер решил продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану, следует из сообщения.

19 января 1981 года США и Иран подписали алжирские соглашения при посредничестве правительства Алжира. Они поспособствовали освобождению американских дипломатов, которые более года находились в Иране в качестве заложников. В соглашениях указывалось, что США не будут вмешиваться во внутренние дела Тегерана, а также разморозят банковские счета Ирана и снимут торговые санкции в отношении страны. Иран, в свою очередь, обязался выплачивать внешний долг перед США.

В начале ноября 1979 года, студенты — сторонники исламской революции — захватили здание посольства США в Тегеране, после чего взяли в заложники 66 человек. Большинство заложников удалось освободить только в январе 1981 года.