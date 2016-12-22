Верховный суд США отклонил апелляцию Samsung по патентному спору с Apple

Верховный суд США отклонил апелляцию южнокорейской компании Samsung, которая намеревалась оспорить решение предыдущей инстанции по патентному спору с американской корпорацией Apple. Об этом сообщает Reuters.

Апелляция касалась технологии разблокировки экрана (slide to unlock) и функции автоисправлений в тексте, а также технологии quick links, позволяющей превращать телефонные номера и адреса в гиперссылки.

В мае 2014 года Федеральный апелляционный суд США принял решение о том, что Samsung нарушила эти три патента и обязал выплатить $119,6 млн Apple. Однако в феврале 2016 года суд отменил вердикт присяжных о выплате южнокорейской компанией штрафа.

Но в октябре 2016 года суд вновь обязал Samsung выплатить Apple $120 млн за нарушение трех патентов. По словам судьи, в деле появились «существенные доказательства» вины корейских разработчиков.

Вместе с тем в декабре 2016 года Верховный суд США отменил решение апелляционного суда, согласно которому Samsung должна была выплатить Apple $399 млн за использование дизайна смартфонов Galaxy и других устройств, которые внешне напоминают продукцию американского разработчика.

Патентный спор между двумя корпорациями длится с 2011 года. Apple дважды подавала в суд на Samsung и требовала с южнокорейской компании $4,5 млрд. В 2012 году суд решил, что Samsung нарушила шесть патентов разработчиков из Купертино. В ответ Samsung согласилась выплатить Apple $548 млн.