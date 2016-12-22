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Трамп предложил Японии купить оружие для защиты от ракет из КНДР
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Трамп предложил Японии купить оружие для защиты от ракет из КНДР
Политика, 11:02
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Трамп предложил Японии купить оружие для защиты от ракет из КНДР

Во время визита в Японию президент США Дональд Трамп рекомендовал правительству в Токио расширить закупки американских вооружений, передает CNN. По словам Трампа, это даст японской армии возможность сбивать ракеты, летящие из КНДР.

Вопрос об угрозе, исходящей от северокорейских ракет, был поднят на совместной пресс-конференции Трампа и премьера Синдзо Абэ. По словам Трампа, Япония сможет «сбивать их в небе, если завершит закупки новых вооружений из США». «Премьер-министр Японии собирается купить огромное количество оружия, как ему и следовало бы», — заявил президент США.

Абэ отметил, что Токио уже сейчас закупает в США большие объемы военного оборудования. В то же время он согласился Трампом, что это необходимо для обеспечения обороноспособности страны. «Возможности в сфере противоракетной обороны — это то, что основано на взаимодействии между Японией и США», — отметил он. При этом Абэ еще раз подтвердил, что, если потребуется, Токио будет сбивать ракеты, летящие из КНДР.

До этого агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Трамп во время визита раскритиковал Японию за нежелание сбивать северокорейские ракеты. «Это же страна самураев, мне их не понять», — процитировало агентство слова президента.

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Во время переговоров Трампа и Абэ лидеры двух стран согласились, что нельзя исключать возможности военного решения проблемы КНДР. Абэ подтвердил, что, как и США, Япония рассматривает все возможности, в том числе и применение силы, о котором ранее говорил Трамп.

Теги: Япония , Дональд Трамп
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