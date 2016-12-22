Десять человек погибли в ДТП на юге Киргизии

Японский премьер поддержал Трампа в допустимости войны с Северной Кореей

НАК опубликовал видео с места атаки на блокпост ДПС в Ингушетии

Неизвестные расстреляли брата экс-генпрокурора Киргизии

В Эр-Рияде назвали провинности задержанных принцев

Стрелка из Техаса выгнали из армии за насилие в собственной семье

Японский император Акихито принял Дональда Трампа

Трамп распорядился приспустить флаги в знак траура по погибшим в Техасе

WSJ узнала о расследовании в США против ВТБ из-за долга Мозамбика

Южная Корея расширила санкции против КНДР перед визитом Трампа

Эр-Рияд счел пуск баллистической ракеты из Йемена «актом агрессии Ирана»

Из-за пожара в бытовке на северо-востоке Москвы погибли шесть человек

NBC назвал новых вероятных фигурантов «российского дела»

Саудовская коалиция закрыла порты Йемена из-за пуска ракеты по Эр-Рияду

В Саудовской Аравии нашли обломки вертолета принца

Полиция назвала имя техасского стрелка

Полиция рассказала подробности о стрельбе в церкви в Техасе

В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы и бизнесменов России

В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку

В ДТП на Варшавском шоссе погиб один человек

Бельгийский суд освободил Пучдемона

В «райских офшорах» нашли связь американского министра с «Сибуром»

В Мурманской области нашли мертвыми двух рыбаков

СМИ рассказали о мощности взорванной в Ингушетии бомбы

iPhone X от Кадырова за лучший стих о Путине выиграла школьница из Чечни

Власти ДНР заявили о массированном ракетном обстреле Донецка ВСУ

Al Arabiya сообщил о гибели саудовского принца при крушении вертолета

В Крыму отреагировали на претензии Киева по реставрации Ханского дворца

Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе

Более 20 человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе