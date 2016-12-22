НАК опубликовал видео с места атаки на блокпост ДПС в Ингушетии

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии, при котором погибли два сотрудника правоохранительных органов. На кадрах видны следы перестрелки и вещи нападавших.
На видео с места нападения показана работа правоохранительных органов. Доступ к блокпосту перекрыт полицейской лентой. На одном из автомобилей видны следы пуль.
Нападение на блокпост ДПС около села Яндаре произошло накануне вечером. В нем, по данным источника ТАСС, участвовали два боевика, подъехавших на машине. Один из них совершил самоподрыв в здании, где находились полицейские. Другой попытался скрыться, однако был заблокирован и ликвидирован. В Назрановском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции.
По официальным данным, при нападении были ранены двое сотрудников правоохранительных органов, один полицейский погиб. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о смерти еще одного инспектора ДПС от полученных ранений.