Японский император Акихито принял Дональда Трампа

В Японии прошла встреча императорской четы с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланьей, сообщает Mainichi. Церемония, прошедшая в императорском дворце, стала частью двухдневного визита в страну.

Встреча с императором Акихито и его супругой прошла во второй день пребывания Трампа в Японии. Как отмечает издание, она длилась всего 30 минут и не включала в себя традиционного банкета, поскольку визит носит рабочий характер. Содержание разговора Дональда Трампа с японским императором не раскрывается — на встрече была запрещена аудиозапись и она была закрыта для журналистов.

Как отмечает Reuters, японского императора Трамп поприветствовал рукопожатием и кивком. Это было отмечено на фоне критики, которую вызвало приветствие, которым обменялся с Акихито Барак Обама во время своего визита в Японию. Бывшего американского президента подвергли критике за слишком глубокий поклон, который он сделал перед японским монархом, что было воспринято негативно частью американцев.

Визит Трампа в Японию начался накануне. Американский президент уже успел посетить военную базу США Йокота, где встретился с военнослужащими. На встрече он заявил, что США «доминируют в небе, на море, на земле и в космосе» и призвал диктаторские режимы «перестать недооценивать американскую решимость».